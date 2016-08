Software per Trading Gratis: Quale Funziona Meglio?

Per negoziare online le valute, le materie prime, ma anche gli indici e le singole azioni è necessario appoggiarsi ad un broker di opzioni binarie che sia in grado di offrire una piattaforma efficiente.

Si tratta nello specifico di accedere al software per il trading gratis che, per quel riguarda i punti di forza, sia non solo ad altissime prestazioni, ma anche semplice da utilizzare, con una grafica intuitiva e con una elevata velocità di esecuzione degli ordini.

Software per Trading Gratis 24Option

Presenta per esempio tutte queste caratteristiche il broker per trading di 24Option.

Questo software certificato dalla CONSOB mette a disposizione dei clienti non solo la piattaforma per operare online con il personal computer, ma anche con il mobile trading che permette di tenere sempre i mercati ed i trade aperti sotto controllo grazie ad applicazioni evolute per Iphone e per i dispositivi con sistema operativo Android essendo muniti di smartphone o tablet.

Il trader, nello scegliere il miglior broker online, deve inoltre prendere in considerazione non solo la piattaforma software gratuita per il trading, ma anche l’accesso al conto demo che è molto importante per chi è alle prime armi e, di conseguenza, prima di investire con soldi veri ha bisogno di esercitarsi e di fare la necessaria esperienza.

Clicca qui per aprire un conto demo su 24Option.

Software per Trading Gratis IQ Option

Al riguardo segnaliamo anche il conto demo gratuito che propone IQ Option, che è uno dei leader mondiali nel trading con oltre 7 milioni di account attivi ed oltre 1,5 milioni di operazioni al giorno effettuate solo sulle opzioni.

IQ Option, oltre a permettere ai clienti di accedere ad una piattaforma software per il trading gratis, propone pure delle condizioni agevolate di accesso al mercato per tutti visto che per aprire un conto trading basta un deposito minimo di appena 10 dollari a fronte di un servizio clienti che è sempre attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Il Software per Trading Gratis di Optionweb

Tra i software per il trading gratis che funzionano meglio, sotto tutti i punti di vista, di sicuro ci sono quelli dei due brokers sopra citati, ma merita di essere segnalato pure Optionweb che propone, tra l’altro, un sito web sicuro, la sicurezza del rispetto della regolamentazione europea, prelievi veloci ed un ambiente di trading su misura.

Basti pensare che sono ben sei le modalità di trading possibili con Optionweb potendo contare su professionisti esperti e su una formazione d’eccellenza con coaching personalizzato, con webinar giornalieri e con materiali sempre accessibili come gli e-book, i tutorial ed i video didattici.

Software per Trading Gratis: le caratteristiche in comune

Ogni broker propone la propria piattaforma di trading che di norma è tra l’altro realizzata con tecnologie proprietarie, ma ci sono sempre e comunque dei punti in comune tra un applicativo software per il trading gratis ed un altro.

Nel dettaglio, una piattaforma software per il trading, oltre ad essere efficiente, efficace ed intuitiva, deve essere anche in grado di permettere ai trader, con esecuzione immediata, e con risultati sempre in tempo reale, di aprire e di chiudere le posizioni su un’ampia gamma di strumenti finanziari tra cui poter scegliere, dalle coppie di valute alle azioni e passando per gli indici e per le materie prime.

Inoltre, il trader deve poter utilizzare al meglio la piattaforma per il trading nella piena sicurezza a livello finanziario, il che significa che il broker deve essere in grado di offrire sempre ai propri clienti un ambiente sicuro e protetto in modo tale da poter investire sempre con fiducia.

Software per Trading Gratis per investire su Forex e opzioni binarie

Molto spesso i broker propongono software per trading gratis specifici per ogni mercato o strumento finanziario proposto, dalle piattaforme online per le negoziazioni sul Forex a quelle che permettono di investire con profitto nelle opzioni binarie.

In questo modo il broker è in grado di proporre piattaforme di trading specifiche con tante funzionalità avanzate, dalla possibilità di fare trading direttamente dai grafici al notiziario integrato per non perdere mai nessuna notizia sensibile, e passando per la possibilità di poter creare sui grafici degli indicatori di analisi tecnica personalizzati.

Software per Trading Gratis per investire: l’importanza delle strategie

I software, gli strumenti ed i servizi messi a disposizione dal broker sono fondamentali ed essenziali per il trading, ma non sono sufficienti per guadagnare sul Forex come su altri strumenti finanziari come le opzioni binarie se non vengono adottate delle strategie di trading che peraltro devono essere ben collaudate.

Inoltre, non esiste la strategia che è oggettivamente vincente, ovverosia tale da garantire a tutti di ottenere profitti dal trading se questa viene applicata, ma ci sono comunque strategie che più si adattano a quelle che sono le proprie esigenze in relazione agli obiettivi di profitto, a quanto si è disposti a perdere ed all’ammontare del capitale iniziale che si ha a disposizione.