5 Cose da Sapere sul Broker 24Option

Offre la piattaforma di trading più premiata al mondo, l’ambiente di trading è sicuro e protetto, e si può investire ovunque ed in ogni momento.

Ed ancora, è il miglior broker di opzioni binarie al mondo e dispone di un Centro Formativo per i principianti, per i trader di livello intermedio e per quelli che hanno già maturato un livello di esperienza in stato avanzato.

Sono queste le cinque cose da sapere sul broker 24Option che permette, utilizzando la propria piattaforma evoluta per il trading, di guadagnare non solo sul mercato Forex, ovverosia negoziando le coppie di valute, ma anche sugli indici, sulle azioni e sulle materie prime.

Fare trading con il broker 24Option significa infatti investire sempre con esecuzione immediata degli ordini e con i risultati del trading che si possono monitorare sempre in tempo reale.

Per gli esperti come per i principianti, inoltre, come sopra accennato 24Option propone la migliore formazione sul trading con eBook, con i video, con le strategie e con i webinar live per ‘entrare’ nel mondo del trading e per capirlo, per acquisire nuove tecniche e per affinare le strategie già collaudare al fine di incrementare ulteriormente i profitti sul mercato.

24Option, eBook interattivo per il trading in opzioni binarie

La formazione con 24Option è rapida, divertente ed intuitiva grazie anche all’eBook interattivo che tratta dell’introduzione alle opzioni binarie, dell’analisi di mercato, delle strategie e della psicologia di trading, e del trading mobile.

Inoltre, grazie all’eBook interattivo di 24Option si può accedere ad un glossario completo che permette di comprendere ogni termine utile per poter fare trading con profitto.

24Option, in formato pdf, mette inoltre a disposizione dei trader un manuale completo che allo stesso modo permette di comprendere cosa sono le opzioni binarie, come investire e come familiarizzare con la piattaforma di trading online.

Trading opzioni binarie con 24Option

Per quel che riguarda il trading su opzioni binarie, 24Option mette a disposizione degli investitori un software di trading gratis per negoziare su strumenti che sono semplici da capire, sono veloci e sono in grado di generare potenzialmente dei profitti elevati in poco tempo.

D’altronde sono state proprio le opzioni binarie ad aprire a tutti le porte degli investimenti finanziari visto che è sempre noto quanto si sta rischiando e quanto si può guadagnare con ogni singola operazione senza alcuna incertezza e senza la necessità di dover essere dei guru della finanza e dell’economia globale, e neanche esperti di analisti tecnica e/o di complessi modelli matematici.

Trading opzioni binarie, perché scegliere 24Option

Per il trading online sulle opzioni binarie, tra i tanti broker, perché scegliere proprio 24Option?

Ebbene, uno degli impegni primari dell’attività di 24Option è basato sull’integrità che parte dal collegare le opportunità ed arriva fino alla piena libertà di scelta per il trader passando per un controllo assoluto ed un supporto personale e professionale.

Nel dettaglio, 24Option funge da soggetto che punta a mettere a disposizione dei trader tutti i mezzi necessari per andare a cogliere tutte quelle opportunità di profitto che si presentano puntualmente tutti i giorni sui mercati.

E per fare questo 24Option è in grado di guidare l’investitore verso il successo con il trading sempre, in ogni momento ed in qualunque modo si desideri anche con un supporto continuo e dedicato anche nelle fasi di mercato che possono essere più difficili, ovverosia quelle in corrispondenza delle quali si registra una volatilità elevata che bisogna sempre saper convertire da rischio a grande opportunità di guadagno.

Inoltre, per le opzioni binarie 24Option offre la massima libertà di scelta considerando gli oltre 100 asset negoziabili a fronte di un accesso illimitato al mercato ed un ROI che può arrivare fino all’89%.

Trading mobile in opzioni binarie con 24Option

Chi ha un conto di trading aperto con 24Option non ha bisogno di stare sempre davanti al PC per monitorare le posizioni aperte sulle opzioni binarie. Ovunque, ed in ogni momento, si può infatti operare in mobilità, con smartphone e tablet, grazie alle app gratuite che 24Option mette a disposizione dei clienti.

Dal Google Play e dall’App Store, infatti, si può infatti scaricare l’app 24option per iPhone, iPad e iPod touch con sistema operativo iOS 7.1 o versioni successive, e quella per i dispositivi Android partendo dalla 4.0.3 o versioni successive del sistema operativo.

Come con il PC, anche con le app 24Option l’operatività è sempre in tempo reale senza nessuna ri-quotazione e senza nessun cambiamento di prezzo a fronte di profitti sulle opzioni binarie tra il 70% e l’89% quando scadono in the money ma con la possibilità di poter ottenere profitti anche prima della scadenza con l’apposita funzione di ‘Chiusura Anticipata’.

Inoltre, i depositi ed i metodi di prelievo con 24Option sono veloci dopo aver guadagnato dal trading in opzioni binarie sempre senza l’applicazione di spread, commissioni o spese nascoste.