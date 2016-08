Ocse: “Italia: ok riforme, occhio fisco e occupazione”

Durante il G20 finanziario, che si sta svolgendo a Shanghai, nel rapporto Ocse intitolato “Going for Growth 2016” si parla anche di Italia. In buona sostanza, nel rapporto si lodano le riforme economiche fatte nel 2015 dal nostro Paese, avvertendo però di una brusca frenata nell’ultimo periodo.

La crisi, naturalmente, non ha risparmiato l’Italia, “duramente colpita” come si legge nel report, ma capace finalmente di vedere una “ripresa della produzione e un miglioramento del mercato del lavoro”.

Le preoccupazioni ora però sono due: l’occupazione e il fisco.

Nel rapporto si evidenzia come la disoccupazione sia ancora molto importante, soprattutto nelle fasce più giovani e in quei disoccupati che da tempo non riescono a trovare un lavoro. Il rischio è una ridotta mobilità sociale e la possibilità che la crescita, nel lungo periodo, si fermi. Nel report si consiglia “un’ampia gamma di politiche volte a migliorare le opportunità di lavoro”.

Nel report dell’Ocse non solo i problemi, ma anche le possibili soluzioni: assunzioni più flessibili e procedure legali più prevedibili ed economiche, rete sociale più ampia, miglioramento dell’equità ed efficienza nell’istruzione secondaria, miglioramento dell’efficienza della struttura fiscale (l’altro tasto dolente), riduzione delle barriere alla concorrenza, promozione delle politiche attive del mercato del lavoro.

Insomma, l’Italia dovrebbe percorrere la strada del miglioramento dell’istruzione, per l’occupabilità nel settore giovanile. Permettendo un più semplice rientro nel mondo del lavoro da parte dei disoccupati, conclude il report, diminuirebbero i rischi di povertà ed esclusione sociale e si ridurrebbero le disuguaglianze economiche.