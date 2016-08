Istat: le nascite non aumentano? La crisi è ancora qui

Non è un paese per giovani, verrebbe da dire scherzando sul titolo di un successo cinematografico. Sì, perché dell’Italia tutto si può dire, ma non che non sia un paese per vecchi. Anzi. L’età media degli italiani continua ad alzarsi in maniera preoccupante, e gli ultimi dati dell’Istat non ci confortano di certo.

“I dati sugli indicatori demografici nel nostro Paese rispecchiano una situazione di crisi che perdura da anni”, dichiarano Federconsumatori e Adusbef, in merito ai dati Istat pubblicati oggi. Un quadro disarmante, che dimostra come dall’Unità d’Italia in avanti, le nascite siano arrivare a toccare un minimo storico.

Anche perché, diciamocelo, per mantenere un figlio ci vogliono parecchi soldi, sempre di più: tra 6.809 e 14.852 euro nel 2015, rispettivamente +1% e +3%, a quanto fa sapere l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, nei confronti dell’anno precedente. Volete sapere quanto vi costa mantenere un figlio fino alla maggiore età? Sedetevi: 169.680 euro.

Tra gli altri dati pubblicati dall’Istat spicca un aumento del 12,4%, nel 2015, degli italiani che hanno deciso di mollare la Penisola per tentare fortuna – leggasi trovare un lavoro – in un altro Paese. Secondo Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, rispettivamente presidente di Federconsumatori e di Adusbef, si tratta di “scelte dolorose e sofferte, che sicuramente trovano la causa nella grave carenza di politiche tese a sostenere i redditi delle famiglie ed a rilanciare l’occupazione”.