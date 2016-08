Ecco come i VIP investono i loro guadagni

Anche i ricchi piangono era il titolo di una celeberrima telenovela messicana. In tempi di crisi i VIP certo non possono lamentarsi, ma anche loro cercano di diversificare i loro investimenti il più possibile. Da anche i ricchi piangono ad anche i ricchi investono, verrebbe da scherzare. E se non lo fanno loro, che se lo possono permettere…

Eppure anche per i VIP, che guadagnano annualmente quanto la maggior parte di noi guadagna in 10 anni (e stiamo bassi), non sono tutte rose e fiori. Lo rivela un’inchiesta del Sole24Ore, uscita in edicola lo scorso sabato sull’inserto Plus24.

Tra le testimonianze di chi investe da solo ci sono quelle dell’attore Luca Argentero, che segue in prima persona in suoi investimenti (“ma spesso mi avvalgo della consulenza di uno specialista”), di Malika Ayane e Carolina Kostner, che investono su loro stesse (“nel mio lavoro e nella mia formazione”, dice la cantante; “in ciò che mi migliora oggi e domani, quando smetterò di pattinare”, afferma la pattinatrice).

Fai-da-te anche per la presentatrice Milly Carlucci, anche se nel suo caso ad occuparsi degli investimenti sono “mio marito, imprenditore, e mia figlia Angelica, laureata in economia”.

Non parlate di investimenti, invece, al meteorologo Luca Mercalli e alla conduttrice Victoria Cabello: il primo ha smesso “dieci anni fa, quando è cominciata la crisi”, mentre la seconda preferisce acquistare “oggetti di design e di arte”.

C’è chi, infine, chiede di “spiegare in modo semplice, con linguaggio elementare e facendo molti esempi, come ci si deve muovere”. Renzo Arbore sarà accontentato, perché da martedì 23 febbraio, proprio il Sole24ore propone un “corso di educazione finanziaria per famiglie”, in edicola ogni martedì.