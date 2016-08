Deutsche Bank, profondo rosso: nel 2015 perdite attese da 6,7 miliardi di euro

Tra svalutazioni per il terzo trimestre, costi di ristrutturazione da 1 miliardo di euro e accantonamenti per spese legali da 5,2 miliardi di euro, Deutsche Bank ha comunicato ieri di aspettarsi per il 2015 una perdita di ben 6,7 miliardi di euro.

Numeri da capogiro, ma in negativo, addirittura peggiori rispetto a quelli del 2008, quando in piena crisi la Deutsche Bank chiuse perdendo 3,9 miliardi di euro. Nella storia della banca tedesca, quello del 2015 sarà con ogni probabilità il rosso più grave di sempre.

Solo negli ultimi tre mesi del 2015, Deutsche Bank dovrebbe perdere circa 2,1 miliardi di euro. Sono calati anche gli utili della divisione investment banking, mentre i ricavi sono precipitati del 15% a 6,6 miliardi di euro.

Per avere i dati definitivi di Deutsche Bank dovremo aspettare ancora poco, visto che il bilancio sarà comunicato il 28 gennaio.