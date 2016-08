Blacklist Giapponese: Aggiornata la Lista dei Broker da Evitare

La Financial Services Authority del Giappone (JFSA) ha messo in guardia il mondo del trading a proposito di un certo numero di broker per opzioni binarie e broker forex che forniscono illegalmente servizi finanziari ai cittadini del Paese.

La lista degli operatori nominati dalla JFSA include nomi quali GFB Options, Monkey Trade, Fox Forex,e FX Best.

I soggetti inclusi nella lista risultano essere attivi in moltissime nazioni – gli account nei loro database vanno dalla Nuova Zelanda al il Regno Unito – ma operano in Giappone senza una regolare licenza JFSA a fornire servizi di trading online.

Mentre un certo numero di authority del settore emettono frequenti avvisi contro i fornitori di servizi irregolari, la JFSA aggiorna la sua personalissima blacklist su base mensile.

Vi ricordiamo che i trader che utilizzano broker non autorizzato per i loro servizi online non hanno diritto ad alcuna protezione da parte delle autorità nazionali. Per questo, se siete in Italia, vi invitiamo a fare trading online solo utilizzando uno di questi broker opzioni binarie autorizzati Consob.